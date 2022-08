Sabato 13 agosto 2022 - 10:35

Letta apre direzione Pd: 25 settembre voto storico, Italia non tornerà al passato

Parole Berlusconi ieri lo dimostrano. O si sta con noi o con quella destra

Roma, 13 ago. (askanews) – “Ancora di più dopo le parole di ieri Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore storico. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall’altra. Ho fatto una ricerca storica. Il progenitore del semipresidenzialismo che oggi la destra propugna a partire da Giorgia Meloni e Berlusconi è il Movimento Sociale Italiano”. Ma “sono certo che alle elezioni l’Italia non arretrerà, non tornerà indietro a quella destra che ha radici nel passato. Sceglierà il futuro, noi: l’Europa”. Lo ha affermato, fra l’altro, il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione del Pd per l’approvazione di programma e liste elettorali.“L’Italia – ha detto ancora Letta ricordando la scelta di attraversare l’Italia a bordo di un’auto elettrica- è in ritardo, arretra profondamente divisa sui grandi temi. Deve correre avanti. Noi dobbiamo attraversarla su tutto il territorio e accompagnarla nel futuro”.