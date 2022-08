Venerdì 12 agosto 2022 - 16:07

Sicilia, Romano (Nci): bene Schifani, grande apprezzamento

Via libera dai Moderati alla candidatura di Forza Italia

Roma, 12 ago. (askanews) – Via libera da Noi con l’Italia a Renato Schifani candidato da Forza Italia a guidre iol centrodestra alle Regionali del centrodestra. “Grande apprezzamento per la persona e per il politico Renato Schifani, uomo equilibrato e con grande senso delle istituzioni ed esperienza oltre che amico da sempre”, ha epresso via Twitter l’ex ministro Saverio Romano vicepresidente del partito guidato da Maurizio Lupi.