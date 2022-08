Venerdì 12 agosto 2022 - 12:24

Calenda: Berlusconi non è più in sé

Vuole fare con il Quirinale quanto ha già fatto a Draghi

Roma, 12 ago. (askanews) – “Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé.Berlusconi non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando”. Lo dichiara via Twitter Carlo Calenda, capo politico della lista Azione-Italia Viva.Tor/Int2