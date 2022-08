Giovedì 11 agosto 2022 - 20:21

Toscana, Giani: bene nuovo programma Italia-Francia Marittimo

Ufficializzata l'approvazione del Programma da Commissione Ue

Firenze, 11 ago. (askanews) – La Commissione europea ha ufficialmente approvato il Programma Interreg VI A Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Si tratta del primo Programma comunitario di cui la Regione Toscana è Autorità di gestione che viene adottato dalla Commissione nella programmazione 2021-2027. La decisione, risalente alla giornata di ieri, è stata comunicata in data odierna, giovedì 11 agosto.Il nuovo Italia-Francia Marittimo, grazie a una dotazione finanziaria di 193.296.077 euro, sosterrà progetti di cooperazione transfrontaliera tra la Toscana e le altre Regioni partner del Programma (Regione Liguria, Regione autonoma della Sardegna, Collectivité de Corse e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) con l’obiettivo di rendere l’Alto Tirreno un’area più “intelligente”, più verde, più connessa e più inclusiva.Nello specifico il Programma finanzierà progettualità pubbliche e private afferenti a cinque priorità: ambiente, territorio e clima; innovazione, sostenibilità e crescita economica sostenibile; mobilità, connettività fisica e digitale ed accessibilità; occupazione, formazione e mobilità transfrontaliera del capitale umano; cooperazione istituzionale e coesione transfrontaliera.Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani esprime soddisfazione sia per il riconoscimento da parte della Commissione europea degli importanti risultati conseguiti nella precedente Programmazione che per la perdurante volontà delle Regioni partner di portare avanti un lavoro comune volto a migliorare le condizioni di natura socio-economica ed ambientale dell’area. Il presidente si è rallegrato anche della tempistica di approvazione del Programma. Adesso, negli intendimenti della Regione Toscana, vi è la necessità di impegnarsi affinché si dia immediata implementazione al Programma stesso.