Giovedì 11 agosto 2022 - 11:19

Calenda si dice “ottimista, l’accordo con Renzi si farà”

"Ma finché il simbolo non è depositato l'accordo non è chiuso"

Roma, 11 ago. (askanews) – “Sono ottimista, credo che si farà” l’acordo con Matteo Renzi. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Rtl 102.5. “Ma finché il simbolo non è depositato l’accordo non è chiuso”, ha aggiunto “l’importante è che si crei un’alterativa a questa situazione. L’incontro con Renzi ci dovrebbe essere in tarda mattinata”.“Penso che Cottarelli commetta un grave errore perché va in una coalizione dove la metà non condivide nulla delle idee di Carlo” ha aggiunto.Poi a proposito delle proposta dal centrodestra dice che “con la flat tax proposta dal centro destra guadagnerei un sacco di soldi, mi sembra una cosa ingiusta. Perché un operaio che ha uno stipendio di 9 euro all’ora deve pagare come me? La flat tax della Lega ha 18 aliquote, Salvini è un grande confusionario”, ha aggiunto.Bla/Int13