Domenica 7 agosto 2022 - 17:57

“Non c’è spazio per un terzo polo” (dice Giuseppe Provenzano del PD)

"Calenda fa un regalo alla destra di Meloni-Salvini-Berlusconi"

Roma, 7 ago. (askanews) – “Non c’è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Ma basta parlarne, la sua sceneggiata è durata anche troppo. La partita è iniziata, il Pd è in campo. Parliamo alle persone, per uscire da questa crisi con un’Italia più giusta”. Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano.Sam/Int13