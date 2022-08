Sabato 6 agosto 2022 - 13:07

Garavini (Iv): a rischio esenzione Imu aggiuntiva per pensionati Aire

"Con caduta governo Draghi"

Roma, 6 ago. (askanews) – “L’esenzione Imu per i pensionati Aire è stato un risultato importante. Raggiunto grazie ad un tenace impegno personale. E anche grazie alla mobilitazione della comunità di Cattolica Eraclea, che per prima ha introdotto l’esonero dall’Imu per i propri concittadini Aire, attraverso una delibera di Giunta. Un gesto lodevole. Che ha avviato una mobilitazione dal basso anche da parte di altri Comuni. E mi ha permesso di insistere col governo, forte del sostegno di diverse amministrazioni locali”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri, a Cattolica Eraclea, incontrando la comunità degli italiani residenti all’estero ed originari del Comune in provincia di Agrigento.“Adesso la caduta del governo Draghi rischia di compromettere il rinnovo dell’agevolazione aggiuntiva sull’Imu del 12,5% per i pensionati Aire, percettori di un pro-rata. Il mio obiettivo era quello di confermare l’agevolazione, in sede di legge di bilancio, e provare ad estenderla ulteriormente. Ma 5stelle, Lega e Forza Italia, facendo cadere il Governo, pregiudicano pesantemente questo risultato. Questa è la triste dimostrazione di come gli egoismi di 5stelle, Lega e Forza Italia causino negative conseguenze per gli elettori”, ha sottolineato.