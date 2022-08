Venerdì 5 agosto 2022 - 16:26

“Referendum e democrazia” presenta la lista con le firme digitali on line

Cappato: nonostante silenzio su validità sottoscrizione digitale

CONDIVIDI SU:





















Milano, 5 ago. (askanews) – Referendum e Democrazia presenterà una propria lista alle elezioni raccogliendo le firme per la presentazione attraverso la sottoscrizione digitale. Lo ha annunciato Marco Cappato, co-presidente di Eumans.“Abbiamo deciso nonostante il silenzio all’appello sul riconoscimento esplicito e ufficiale della sottoscrizione digitale per la validità della sottoscrizione delle firme di presentare in ogni caso la lista Referendum e Democrazia – ha detto Cappato -. E quindi di aprire alla candidatura e chiudere le liste entro Ferragosto e iniziare le firme online sulla piattaforma. Ci battiamo perché questa lista possa essere presente alle prossime elezioni”.“E’ una questione di metodo e di merito – ha aggiunto Cappato – Non sono cose che si possono separare da una cattiva qualità della democrazia sia poi una conseguenza della cattiva qualità del dibattito pubblico e delle decisioni che vengono prese”.Mda/Int13