Venerdì 5 agosto 2022 - 18:15

Europa Verde: non è percorribile l’alleanza con M5s

Rammarico perchè non raggiunto accordo tecnico con 5s in fronte democratico

Roma, 5 ago. (askanews) – “L’unica alleanza che può contrastare efficacemente la destra estrema in Italia è quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd”. Per questo motivo “non è percorribile un’alleanza con il M5S”. Resta “il rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il M5S”. E’ la posizione di Europa Verde-Verdi, che nel pomeriggio ha approvato all’unanimità un documento.“Riteniamo strategica l’alleanza con Sinistra Italiana con cui abbiamo dato vita ad un progetto politico che sta riscuotendo importanti consensi e sostegni. Insieme a Sinistra Italiana ci sentiamo impegnati a valutare comunemente l’evolversi dell’attuale situazione politica”, affermano i due co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi, che sono in stretto contatto con il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.Pol/Arc/Int13