Venerdì 5 agosto 2022 - 13:23

Elezioni, Sala: ponte Messina tra proposte inutili se non dannose

"Le preferite a credibilità concreta dimostrata ieri da Draghi?"

Milano, 5 ago. (askanews) – “Preferite questa credibilità concreta o proposte inutili se non dannose come il ponte sullo Stretto? Vedete voi”. Si chiude con questa domanda retorica un intervento sui social di Beppe Sala, nel quale il sindaco di Milano cita quanto detto ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sull’importanza per l’Italia della “credibilità” anche per affrontare le “nuvole all’orizzonte” davanti al Paese.“La parola chiave, quella che unisce, è: credibilità” e ieri il premier “ha mostrato concretamente cosa significhi credibilità: un decreto da 17 miliardi per alleviare le difficoltà di persone, famiglie, imprese. Per esempio, la proroga delle bollette e delle misure per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni. Gli indici di occupazione, pur sapendo che c’è ancora moltissimo da fare sul tema lavoro, sono ai massimi dal 1977” ha evidenziato Sala.