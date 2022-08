Venerdì 5 agosto 2022 - 15:07

Elezioni, Gasparri: da Fi nessun appiattimento, farà differenza

Pesca in area di consenso decisiva per far governare centrodestra

Milano, 5 ago. (askanews) – “I sondaggi confermano che Forza Italia sta incrementando il proprio consenso, e che sarà decisiva nelle prossime elezioni, facendo la differenza e presidiando quel confine dell’area moderata tanto sbandierata da alcuni opportunisti oggi finiti al servizio del Pd della patrimoniale, della cittadinanza facile e della legalizzazione delle droghe”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo a Tg1 Mattina.“Nessun appiattimento quindi – ha osservato Gasparri – da parte nostra, ma anzi la certezza che la coalizione abbia tutto l’interesse ad evidenziare il ruolo di Forza Italia che va a pescare in un’area di consenso che sarà decisiva per portare il centrodestra al governo. Centrodestra fondato da Berlusconi, che lo ha guidato a lungo, e che avrà nel proprio programma molte delle nostre tesi storiche, dal taglio delle tasse ai temi ambientali, dai fondi per l’aumento delle pensioni minime, al sostegno per i giovani che vanno aiutati con politiche per le assunzioni e non con l’assistenzialismo di Stato”.“Mentre a sinistra Letta non può fare un programma perché cerca disperatamente di mettere insieme Calenda e Fratoianni che dicono l’opposto, noi abbiamo le idee chiare e, anche grazie a chi, malato di ‘ministrite’ ha fatto chiarezza, Forza Italia c’era, c’è e ci sarà, con Berlusconi, all’insegna della coerenza e della lealtà che pagano sempre”, ha concluso.