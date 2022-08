Giovedì 4 agosto 2022 - 15:19

Pirozzi (Lega): Lamorgese sposta migranti come gioco da tavola

"Le emergenze, come quella di Lampedusa, vanno gestite per il meglio"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 ago. (askanews) – “Le emergenze, come quella di Lampedusa, vanno gestite per il meglio anche a costo di prendere provvedimenti per la sicurezza e il bene del Paese come fece Salvini da Ministro. Viceversa l’attuale titolare dell’Interno, dopo aver saputo dell’arrivo di Salvini, sposta gli esseri umani come si fa con un gioco da tavola, pur di coprire il totale fallimento del suo operato”. Così Sergio Pirozzi, responsabile nazionale del Dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile, voluto da Matteo Salvini, su Lampedusa.