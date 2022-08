Giovedì 4 agosto 2022 - 15:27

Lombardia: rincaro trasporti? Decisione agenzie Tpl e Comune Milano

Aggiornamento Istat può non essere applicato e compensato con altro

Milano, 4 ago. (askanews) – “Le Agenzie del Trasporto pubblico locale (Tpl) sono libere di decidere se applicare o meno gli aggiornamenti Istat. Spetta a loro, in ultima analisi, la scelta se porre in essere o meno le rimodulazioni delle tariffe ed eventualmente come accordarsi o compensare le aziende che prestano il servizio”. Parte da questa puntualizzazione l’assessore regionale lombardo alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Terzi, relativamente alle notizie riguardanti il prezzo dei biglietti del Trasporto pubblico locale, in particolare a Milano.“Va sempre ricordato – prosegue l’assessore – che le Agenzie dipendono principalmente dalle Amministrazioni comunali dei capoluoghi di Provincia e per il caso di Milano anche dalla Città metropolitana. Nello specifico, proprio Il caso di Milano è particolare: i servizi Atm sono tuttora gestiti dal Comune e il ricavato dei biglietti alimenta il bilancio comunale. Il Comune, in quanto ente regolatore, può dunque proporre in autonomia di evitare aumenti dei biglietti facendovi fronte con il proprio bilancio”.