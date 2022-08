Giovedì 4 agosto 2022 - 15:49

Elezioni, Calenda: mi candido in Veneto

Priorità programmatica la semplificazione

Padova, 4 ago. (askanews) – Carlo Calenda ha annunciato, arrivando oggi pomeriggio a Padova, che si candiderà in Veneto. E che punterà soprattutto sul tema della semplificazione, perché “qui come in tutta Italia non riusciamo a spendere poichè i politici non hanno alcuna esperienza di gestione ad di fuori della politica. E quindi non saprebbero gestire il chiosco di un bar”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il leader di Azione ha osservato che “per chi amministra la cosa fondamentale non è se un provvedimento è di destra o di sinistra, ma se utile o no. Questa categoria tra la destra e la sinistra – tra l’altro in questa legislatura tutti si sono alleati con tutti, – è una cosa usata, in particolare da Berlusconi che ci ha fatto una cantilena per 30 anni, peraltro facendo al Paese molto male, viene usata solo per prendere i voti”.