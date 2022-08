Mercoledì 3 agosto 2022 - 18:06

Marta Fascina: Calenda attacca Berlusconi perché è fuori dal mondo

"Il nostro presidente è ambientalista e vicino ai deboli"

Roma, 3 ago. (askanews) – “Carlo Calenda, evidentemente innervosito dalla valanga di critiche piovutegli addosso per aver stretto un’alleanza con il Partito democratico e cespugli vari di estrema sinistra, dopo aver agognato per anni il mito del ‘terzo polo’, oggi torna ad attaccare il nostro presidente Silvio Berlusconi, reo di aver promesso ‘cose lunari’. In verità le proposte avanzate da Forza Italia sono serie, concrete e rispecchiano la sensibilità ambientalista (per quanto non ideologica) del nostro presidente e la sua vicinanza alle fasce più deboli della popolazione”. Lo afferma, in una nota, Marta Fascina, ‘quasi moglie’ di Silvio Berlusconi e deputata di Fi.“Aumentare le pensioni minime, offrire visite dentistiche gratis per gli anziani meno abbienti, rinvigorire il verde nelle nostre città sono alcune delle idee e delle proposte – aggiunge – di chi è quotidianamente a contatto con la realtà, con i deboli, con le periferie; in altri termini con la carne viva della società troppo spesso abbandonata dalla sinistra che pure a parole sostiene di difenderla. Capisco che tutto ciò è estraneo ad un signore che probabilmente non ha mai messo il naso fuori dalla ZTL, che preferisce trascorrere le sue giornate sui social, insultando gli avversari (salvo poi stringerci alleanze spurie) e corteggiando le seconde file del nostro partito. In ogni caso Calenda impari l’educazione, il rispetto verso gli altri e prima di attaccare il nostro Presidente si faccia un sano ed ormai non più rinviabile bagno di umiltà”, conclude.Pol/Bac/Int2