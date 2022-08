Mercoledì 3 agosto 2022 - 15:48

Cecchetti(Lega): bene ok Commissione Ue a Fesr da 2 mld a Lombardia

Per ripresa e crescita competitività territorio fino al 2027

Milano, 3 ago. (askanews) – “La virtuosità, la lungimiranza e la capacità di programmazione della Regione Lombardia vengono sempre premiate, così oggi è arrivato il via libera da parte della Commissione europea al programma Fesr, che per la Lombardia vale 2 miliardi di euro per il 2021-2027 con una quota europea di 800 milioni di euro, dopo l’approvazione del ‘PR FSE+’ avvenuta qualche giorno fa, pari a 1,5 miliardi di euro destinati prevalentemente a istruzione, formazione e lavoro)”. Lo ha scritto in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti.“Questo duplice via libera da Bruxelles assicura quindi a Regione Lombardia per il ciclo di programmazione 2021-2027 complessivamente oltre 3,5 miliardi di euro di risorse. Risorse per accompagnare la ripresa e la crescita della competitività del territorio lombardo, che andranno soprattutto al rafforzamento della competitività delle Pmi attraverso la ricerca e l’innovazione, al miglioramento del welfare territoriale, al miglioramento dell’efficienza energetica, allo sviluppo delle rinnovabili, e alla mobilità nelle aree urbane e suburbane. Progetti concreti, per una Lombardia che lavora sempre nell’oggi guardando la domani” ha aggiunto Cecchetti.