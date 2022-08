Mercoledì 3 agosto 2022 - 12:52

Abusi Rsa, Giammanco (Fi): mia proposta per anziani rimasta al palo

Nessuno pensa a loro tranne Forza Italia

Roma, 3 ago. (askanews) – “Anche per questa legislatura la mia proposta di legge è rimasta al palo. Si fanno polemiche ridicole, si parla di ministeri, di alleanze, di accordi, di numeri, ma agli anziani davvero in pochi ci pensano ed e’ vergognoso. Anche per questo sono fiera di far parte di un partito, Forza Italia, che li mette al primo posto. Gli anziani sono la nostra memoria, i nostri nonni, le nostre mamme, i nostri papà. Le persone che più ci amano, che più ci hanno aiutato e sempre dato. Meritano più attenzione e più tutele e io continuerò a lavorare per questo”. Così Gabriella Giammanco, vicepresidente di Fi in Senato, commentando la notizia di abusi e violenze a danni di anziani in una Rsa di Manfredonia (Foggia).