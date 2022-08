Martedì 2 agosto 2022 - 14:48

Conte a Letta-Calenda: in bocca al lupo all’ammucchiata

"Finalmente la telenovela è finita"

Roma, 2 ago. (askanews) – “Finalmente è finita la telenovela Letta-Calenda: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda, che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’agenda Draghi. Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi”. Lo scrivesui social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando l’accordo raggiunto tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.Pol/Bac/Int2