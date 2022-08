Lunedì 1 agosto 2022 - 15:18

Elezioni, D’Amato a Fdi: continuo a lavorare, sto al mio posto

Sono al servizio della comunità

CONDIVIDI SU:





















Roma, 1 ago. (askanews) – “Sto al mio posto e lavoro al servizio della nostra comunità. Mi dispiace deludere la consigliera Corrotti che dopo oltre due anni di lotta alla pandemia non ha capito con chi ha a che fare. Io continuo a lavorare per proteggere la nostra comunità regionale”. È botta e risposta tra l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che così a strettissimo giro di posta risponde a Laura Corrotti, consigliere regionale di FdI, che lo ha accusato di fuggire dalla Regione per rifugiarsi in Parlamento. “Dopo Zingaretti anche l’assessore D’Amato chiede a Letta un posto in Parlamento”, aveva detto Corrotti sottolineando che “nessuno del Pd vuole rimanere nel Lazio e prendersi la responsabilità della prossima sconfitta elettorale”.