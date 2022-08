Lunedì 1 agosto 2022 - 15:07

Elezioni, Corrotti (FdI): il Pd nel Lazio cerca scappatoie

Anche D'Amato chiede a Letta posto in Parlamento

Roma, 1 ago. (askanews) – “Dopo Zingaretti anche l’assessore D’Amato chiede a Letta un posto in Parlamento. Nessuno del Pd vuole rimanere nel Lazio e prendersi la responsabilità della prossima sconfitta elettorale”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio per Fratelli d’Italia, commenta le dichiarazioni rilasciate in tarda mattinata dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato che ha spiegato di essere “a disposizione del segretario Enrico Letta”.