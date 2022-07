Venerdì 29 luglio 2022 - 15:07

Wartsila, Fedriga: atteggiamento irresponsabile azienda

"Non fa scelte industriali"

Trieste, 29 lug. (askanews) – “In questo incontro con Wartsila c’è stato un atteggiamento molto rigido, molto irresponsabile dell’azienda. Lo dico perché quando c’è in ipotesi per l’azienda di perdere uno dei principali clienti e anche altri clienti a livello nazionale, mi domando se gli investitori di Wartsila possano reggere una situazione di questo tipo” vedendo cioè che l’azienda “fa consapevolmente delle scelte che non sono industriali ma sono politiche andando a perdere clienti e perdere fatturato”. “Questi sono i risultati delle scelte Wartsila: quindi la domanda da fare agli investitori di Wartisla” è se sono d’accordo a “continuare a perdere in quell’azienda”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga riferendosi all’incontro di Roma con i vertici Wartsila.