Venerdì 29 luglio 2022 - 15:12

Fvg, Fedriga: con assestamento avviato programma “Siccità zero”

ben 18 mln euro per piccoli bacini

CONDIVIDI SU:





















Trieste, 29 lug. (askanews) – Nell’assestamento regionale di bilancio “abbiano fatto delle scelte molto importanti” e la cosa di cui vado molto orgoglioso è l’avvio del programma “Siccità zero” per il quale “abbiamo messo risorse importanti per i piccoli bacini, 18 milioni di euro, progettazione per i grandi bacini, i soldi per fare lo studio per gli impianti di desalinizzazione e riutilizzo delle acqua”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dei lavori d’Aula a Trieste sui documenti finanziari.Per questo programma – ha aggiunto Fedriga – abbiamo “già contatti con paesi come Israele, che sono avanzatissimi da questo punto di vista tecnologico e abbiamo messo anche le risorse per fare il campo sperimentale con l’agricoltura di precisione”. “Quindi devo dire che stiamo utilizzando tutte le tecnologie che sono a disposizione in questo momento, mettendoci le risorse per farle, per cercare di diventare – e dico una parola di cui si è estremamente abusato – ‘resilienti’ rispetto a possibili futuri periodi di siccità. Quindi cerchiamo di costruire un programma serio, non affrontando soltanto le emergenze odierne, che è già cosa molto difficile, ma – ha concluso – una progettazione per non trovarci più in situazioni come queste”.