Venerdì 29 luglio 2022 - 15:04

Fedriga: campagna avvilente. Si insegue rissa, illazioni, fascismi

"I cittadini vogliono sentir parlare di programmi"

Trieste, 29 lug. (askanews) – “Vedo veramente una campagna elettorale svilente. Ho sentito parlare di illazioni, di fascismi, di Putin, di tutto e di più. Ma io penso ai cittadini e mi chiedo se non possiamo invece parlare di programmi”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.Facciamo “magari un programma diverso e confrontiamoci su quello. Io – rileva ancora il presidente – sono più che disponibile a farlo e penso che anche il centrodestra sia disponibile a farlo. Invito quindi anche la mia coalizione a non inseguire la rissa in cui si sta cercando di buttare la campagna elettorale. Me lo chiedo da cittadino: come si fa pensare che una persona decida consapevolmente” come orientarsi “quando non ha ancora sentito un programma, e si parla invece – conclude – soltanto se uno è buono o cattivo a prescindere?”.