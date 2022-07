Giovedì 28 luglio 2022 - 08:25

Salvini: Meloni premier?Nulla in contrario,vittoria mai scontata

"Nel centrodestra non ha vinto linea Fdi ma linea buonsenso"

Roma, 28 lug. (askanews) – “E’ passata la linea Meloni? E’ passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo trovato l’accordo su tutto, chi ha più voti esprime il premier: si chiama democrazia. Mentre a sinistra non si è ancora capito nulla, noi siamo già al programma”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Radio 24 a proposito del vertice di centrodestra di ieri.“Perchè dovrei avere qualcosa in contrario al fatto che Meloni faccia il premier? Lasciare la scelta agli italiani è la cosa migliore, poi non c’è nessuna vittoria scontata”, ha concluso.