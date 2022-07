Giovedì 28 luglio 2022 - 18:43

Pnrr,P.Chigi:obiettivo decreti giustizia taglio 40% durata processi

Digitalizzazione, Uffici più efficaci e rafforzamento mediazione

CONDIVIDI SU:





















Roma, 28 lug. (askanews) – Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato due decreti legislativi di riforma della giustizia civile con l’obiettivo di semplificare, rendere più veloci e razionalizzare le cause civili. I due decreti sono parte della più complessiva riforma della giustizia, che il Governo si è impegnato a realizzare nel quadro del PNRR per raggiungere l’obiettivo di abbattere del 40% la durata dei processi. E’ quanto spiegano da palazzo Chigi in merito alle misure approvate oggi dal governo.Il primo decreto rende più efficiente il sistema, attraverso: – riforma e digitalizzazione del processo; – rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; – riforma della struttura dei tribunali, volta alla specializzazione del giudice nella materia del diritto di famiglia e delle persone. Si tratta di un intervento legislativo molto corposo, che riguarda il codice di procedura civile, il codice civile e numerose leggi speciali e che prevede, in particolare: – la valorizzazione e il rafforzamento della mediazione e della negoziazione assistita, anche con incentivi fiscali; – l’introduzione di sistemi di filtro nella fase delle impugnazioni e del nuovo istituto del “rinvio pregiudiziale in Cassazione”, con cui il giudice può sottoporre questioni di diritto esaminate con le parti direttamente alla Corte di cassazione; – la possibilità di delegare anche a professionisti determinate funzioni oggi attribuite esclusivamente al giudice, nell’ambito del processo del lavoro, del processo esecutivo e di alcuni procedimenti speciali (in particolare nell’ambito della giurisdizione volontaria); – innovazioni significative nel settore del diritto processuale della famiglia, introducendo un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, ponendo le basi per la riforma ordinamentale volta a individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, il “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.Altri interventi hanno avuto ad oggetto il rafforzamento e l’espansione della digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, con l’ampliamento degli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l’estensione del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato, e la possibilità per il giudice, di optare per la trattazione scritta.Il secondo decreto estende l’istituto dell’Ufficio per il processo alla Corte di cassazione, alla Procura generale presso la Corte di cassazione e agli uffici anche di merito del settore penale. Si incrementa così l’efficacia del lavoro degli uffici giudiziari e dell’amministrazione nel suo complesso, affiancando e contribuendo a rendere effettive le riforme di carattere processuale, attraverso misure organizzative idonee ad abbattere il carico e l’arretrato giudiziario, in linea con gli obiettivi del PNRR.