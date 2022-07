Giovedì 28 luglio 2022 - 11:31

Peculiarità isole in Costituzione, via libera definitivo da Camera

"Promuovere misure per rimuovere svantaggi"

Roma, 28 lug. (askanews) – Via libera definitivo dall’aula della Camera alla proposta di legge costituzionale per il riconoscimento in Costituzione delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Il provvedimento è stato approvato con 412 voti, nessun contrario, un astenuto.La proposta di legge, d’iniziativa popolare, modifica l’articolo 119 della Costituzione, quello che regola l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Il nuovo comma inserito all’articolo 119 recita: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’Insularità”.