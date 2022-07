Giovedì 28 luglio 2022 - 12:53

*Mattarella: la democrazia è una conquista,va rigenerata ogni giorno

"Chiamando i più giovani a esserne protagonisti"

Ravenna, 28 lug. (askanews) – La democrazia nasce dalla “coscienza della responsabilità di ciascuno nella difesa delle comuni libertà”. In Italia “è stata, è, una conquista di popolo.A noi tocca rigenerarla ogni giorno, chiamando i più giovani a esserne protagonisti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla celebrazione del centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna ad opera delle squadre guidate da Italo Balbo.“La libertà di cui godiamo, la democrazia che è stata costruita, l’uguaglianza e la giustizia che la Costituzione ci prescrive di ricercare – ha spiegato Mattarella – sono tutte figlie di una storia sofferta e di generazioni che le hanno conquistate con dolore, sacrificio, impegno, consegnandole alla nostra cura affinché possiamo a nostra volta trasmetterne il testimone”.Secondo il capo dello Stato “è una lezione di coraggio, di fiducia” ed “è la coscienza di essere parte di una storia che continua, consapevoli anche dei momenti più oscuri e indegni vissuti e del loro superamento”.“La democrazia – ha aggiunto il presidente della Repubblica – nasce da questa diffusa coscienza della responsabilità di ciascuno nella difesa delle comuni libertà. E’ stata, è, una conquista di popolo. A noi tocca rigenerarla ogni giorno, chiamando i più giovani a esserne protagonisti”.“Appaiono di grande significato, oggi qui a Ravenna – ha detto Sergio Mattarella -, le parole poste dal presidente Luigi Einaudi nella motivazione della Medaglia d’oro al valor militare, conferita a questa Città per il contributo dato alla Liberazione d’Italia. ‘Memore delle lotte per l’Unità e per l’indipendenza e delle glorie garibaldine – recita – la città di Ravenna scrisse nella storia del nuovo Risorgimento italiano pagine mirabili e da ricordare ad esempio per le future generazioni”.Pat/Int13