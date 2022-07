Giovedì 28 luglio 2022 - 11:17

Lega-Russia, Iv: rivelazioni inquietanti, subito informativa governo

Migliore: è una minaccia, Copasir esamini il dossier

Roma, 28 lug. (askanews) – “Le rivelazioni di presunti rapporti tra Salvini e la Russia in questi ultimi mesi sono inquietanti”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, componente della commissione Esteri. “Sappiamo da molto tempo delle frequentazioni leghiste con gli emissari di Putin e ne avevamo in più occasioni chiesto conto. Eppure – continua Migliore – il salto di qualità che si desume dalle ricostruzioni della stampa configurerebbero una vera minaccia alla nostra sicurezza e sovranità nazionale”.“Il Copasir esamini immediatamente il dossier, ma è evidente che anche altri apparati dello Stato debbano fare i necessari approfondimenti e renderli disponibili all’opinione pubblica. Per questo – conclude Migliore – ho chiesto in Aula a nome del gruppo di IV che ci sia un’informativa urgente del governo su queste inquietanti rivelazioni”.