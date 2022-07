Giovedì 28 luglio 2022 - 14:19

Conte dice che il dialogo con il Pd è possibile

"Se starà con i più deboli"

Roma, 28 lug. (askanews) – Giuseppe Conte non esclude la ripresa di un “dialogo” con il Pd, ma precisa che questo può avvenire solo se i democratici scelgono di stare “con i più deboli”. Il leader M5s lo dice in una intervista a Tpi. “Non ho provocato questa situazione, mi assumo responsabilità per agenda sociale e ecologica. Non escludiamo dialogo con Pd, ma premesse solo se si schiera con i deboli. Pd si è affidato fideisticamente a presunta agenda Draghi, ha accantonato l’esperienza Conte2. Principi ecologici sposati occasionalmente ma non convintamente, Gualtieri sbandierato transizione ecologica e poi cancellato tutto per inceneritore. Votare ora o a marzo-aprile non cambia molto”.Per Conte “più che la larghezza del campo è importante la forza e la coerenza del programma. E la sua praticabilità. Non chiederò mai un voto ai cittadini per gestire il potere. Oggi non pare possibile realizzare alcun tipo di programma con personalità litigiose che non riescono a mettersi d’accordo su nulla. Da Calenda a Brunetta, da Renzi a Di Maio”.Insomma, “un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne. Il rischio di una vittoria netta del centrodestra non mi lascia affatto indifferente. Ma le politiche di destra vanno contrastate con politiche più efficaci e adeguate. Non opponendo una democrazia ingessata in cui viene impedita aprioristicamente l’alternanza”.Adm/Int2