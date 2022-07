Mercoledì 27 luglio 2022 - 17:35

Veneto, Zaia: approvato assestamento bilancio, un ottimo lavoro

"Passato poco più di un mese, fatto presto e bene"

Venezia, 27 lug. (askanews) – “E’ stato fatto un ottimo lavoro. Il Veneto e i veneti possono contare su altri 28,2 milioni, più un milione 335 mila euro mila euro che siamo riusciti ad aggiungere attraverso degli emendamenti, da utilizzare subito, entro l’anno. Dal 15 giugno quando la Giunta varò il disegno di legge, all’approvazione di oggi è passato poco più di un mese. Significa aver fatto le cose presto e bene, com’è tradizione dell’Istituzione regionale”. E’ questo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all’approvazione in Consiglio regionale dell’assestamento di bilancio 2022-2024.“Ringrazio – prosegue il Governatore – tutto il Consiglio, il mio Assessore al bilancio, tutti i tecnici che hanno lavorato a un documento che coniuga efficienza ed efficacia amministrativa e che coinvolge con somme anche significative praticamente tutti i settori della vita di una regione: dal completamento del Terraglio Est alla mobilità, dalle politiche sociali e la famiglia alla protezione civile, dall’ambiente e tutela del territorio all’agricoltura e pesca, dal diritto allo studio allo sport, dal turismo alla cultura, dall’edilizia pubblica alla salute, alle scuole paritarie e agli edifici di culto per citare solo alcuni dei più significativi”.“Il Veneto – conclude il Presidente – ancora una volta ha saputo programmare e amministrare utilizzando al meglio ogni singolo euro reperito in assestamento. Ancora una dimostrazione di quanto questa Regione meriti al più presto l’autonomia, che significa assunzione di responsabilità. Responsabilità che sappiamo assumerci, a cominciare dalla decisione, ormai in vigore da un decennio di non chiedere ai cittadini un euro di tasse regionali, lasciando nelle loro tasche oltre un miliardo e 200 milioni l’anno”.