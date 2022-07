Mercoledì 27 luglio 2022 - 18:11

Lombardia, Strada(Lce): maggioranza è già in campagna elettorale

Odg di minoranze bocciati in blocco, colpo di coda vecchia politica

Milano, 27 lug. (askanews) – “Dopo l’ecatombe degli emendamenti di ieri, anche gli Ordini del Giorno delle minoranze sono stati di fatto bocciati in blocco dalla Giunta nella seduta odierna di Assestamento di Bilancio. È già cominciata evidentemente la campagna elettorale”. È il commento del Consigliere regionale del gruppo Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, in relazione al dibattito in aula sull’assestamento di bilancio.“La maggioranza in Regione Lombardia è in preda alle fibrillazioni interne sia per le elezioni politiche anticipate sia per lo scontro Fontana-Moratti in vista delle prossime Regionali; queste fibrillazioni le ha riversate sul Consiglio e soprattutto sui cittadini lombardi, liquidando le proposte avanzate, molte con impegno economico contenuto o addirittura assente, senza entrare nel merito delle motivazioni e dei contenuti, ma dichiarando apertamente che si è trattato di una decisione solo (si fa per dire) politica. La maggioranza non ha presentato alcun Odg, questo il senso, e quindi è stato deciso di non approvare quelli dell’opposizione, soprattutto quando prevedevano impegni di spesa”.“È il colpo di coda della vecchia politica che pensa alla propria convenienza elettorale immediata e non ai bisogni reali dei cittadini. Se a questo deve essere ridotto il confronto tra Giunta e Consiglio, la prossima volta proporrò ai miei colleghi delle opposizioni – ha continuato – di impegnare il tempo delle sedute consiliari in attività socialmente utili e più proficue per i lombardi”.“La decisione di oggi – ha concluso Elisabetta Strada – è figlia di quella demagogia che sta allontanando sempre di più la politica dalla gente e la gente dalle urne”.