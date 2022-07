Mercoledì 27 luglio 2022 - 17:42

Lombardia, M5s: Sala si occupi di Milano, su regionali ininfluente

Ai tavoli di lavoro non lo abbiamo mai visto

Milano, 27 lug. (askanews) – “Il sindaco, per rispetto nei confronti dei suoi elettori si occupi di Milano. L’unico dato certo è che ai tavoli di lavoro non lo abbiamo mai visto e che nell’ambito della decisione relativa agli schieramenti in vista delle prossime regionali il suo parere sia ininfluente”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco, in merito alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle regionali del 2023.“In merito al percorso avviato dal M5s con le altre forze d’opposizione in Regione Lombardia, il sindaco di Milano Sala dichiara: ‘Not in my name’, sarebbe però da chiedergli ‘what’s your name’? Sta parlando il sindaco, il front man del partito di Di Maio o l’ex militante verde? Solo qualche minuto dopo questa dichiarazione, in riferimento a Letizia Moratti, lo stesso Sala ha detto che le questioni di Regione Lombardia non sono nella sua agenda, il che denota una evidente confusione”.