L’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali aderisce a Fi

"Costruiamo pilastro moderato"

Roma, 27 lug. (askanews) – Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, aderisce a Forza Italia: “Lo sport unisce e non divide. Forza Italia si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina”.Vezzali, ex capionessa di scherma e atleta italiana più medagliata, con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali, ricorda che “con responsabilità Fi ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale e adesso lavora per essere il pilastro moderato di un governo politico forte, in grado di rispondere ai bisogni di famiglie e imprese, messe a dura prova.Sono a disposizione di un partito – continua la Vezzali – che sa dare spazio alle donne e ai giovani, investendo risorse ed energie nelle pari opportunità, nella istruzione e nella formazione. Forza Italia sa declinare i principi del liberismo, dell’europeismo e dell’atlantismo e sono orgogliosa e pronta a contribuire con la mia esperienza sportiva, di esponente politico, di rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto di madre e di donna”.Rea/Int2