Mercoledì 27 luglio 2022 - 16:02

Diga Genova, Toti: ottima notizia proposte presentate, gufi delusi

Impegno istituzioni determinante per partecipazione aziende a nuova gara

Roma, 27 lug. (askanews) – “La presentazione di due proposte da altrettanti solidi gruppi imprenditoriali alla gara per la diga del Porto di Genova è un’ottima notizia. Spiace deludere i soliti uccelli del malaugurio che nelle scorse settimane esultavano allo stop dell’opera, dicendo che mai si sarebbe realizzata. A fronte del loro pessimismo, che per anni è stata la cifra dell’immobilismo ligure, le istituzioni non si sono mai perse d’animo e si sono impegnate lavorando alacremente per ripartire immediatamente, raggiungendo in tempi record questo risultato. Un punto di partenza per la realizzazione di un’opera fondamentale non solo per Genova e per la Liguria ma per tutto il Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito all’invio delle proposte tecnico economiche da parte di Webuild (capofila con Fincantieri, Fincosit e Sidra) e Consorzio Eteria (con Gavio, Caltagirone, Acciona e Rcm ) per la costruzione della nuova Diga di Genova.“Si tratta di un’infrastruttura strategica per consentire un ulteriore sviluppo del primo porto del Mediterraneo – aggiunge il governatore ligure – con importanti ricadute economiche e occupazionali. È la dimostrazione che il modello Liguria, basato sulla collaborazione istituzionale tra tutti gli enti, funziona e permetterà al nostro sistema portuale di diventare più efficiente, più moderno e capace di movimentare quantitativi sempre maggiori di merci e persone”.