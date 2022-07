Mercoledì 27 luglio 2022 - 12:02

Corecom Campania: supporto per Registro pubblico opposizioni

Barbato: numero verde, fax ed email per cittadini

Napoli, 27 lug. (askanews) – “Da oggi entra in funzione il Registro pubblico delle Opposizioni, un efficace strumento del ministero dello Sviluppo Economico, per ‘difendersi’ dalle telefonate di promozione commerciale. Ricordiamo ai cittadini che è possibile rivolgersi al Corecom, già organismo di conciliazione tra cittadini e operatori commerciali dei vari settori, per avere delucidazioni su questa importante novità”. E’ quanto afferma la presidente del Corecom Campania, Carola Barbato, che aggiunge: “Disciplinato dal Dfr 26/2022 in attuazione legge 5/2018 ed attivo, già dal 2010, solo per i numeri fissi, da oggi il Registro pubblico delle Opposizioni è aperto anche ai numeri di linea mobile. Con una semplice procedura ed in modo gratuito – spiega la presidente del Corecom Campania – è possibile iscriversi per dichiarare indisponibilità a ricevere chiamate con finalità commerciale. Ciò potrà essere effettuato telefonando al numero verde 800265265 e seguendo le indicazioni della voce guida, oppure inviando un fax allo 0654224822 o una email ad: abbonati.rpo@fub.it (www.registrodelleopposizioni.it) e compilando l’apposito modulo”.Psc