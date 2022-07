Martedì 26 luglio 2022 - 07:35

Toti: la fuga da Forza Italia non si risolve con gli insulti

Chiunque prenda voti può essere premier, chi lo esclude è fascista lui

Milano, 26 lug. (askanews) – “C’è un pezzo di centrodestra che prima si riconosceva in FI e oggi fa fatica. Si rischia un’emorragia pericolosa che non si risolve con le battute, con gli insulti”. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, guarda dall’esterno le uscite importanti dal partito di cui faceva parte, Forza Italia, e attacca le modalità con cui vengono liquidati quelli che lasciano. A partire da Renato Brunetta, che ha confessato di soffrire per “la violenza” degli insulti per la sua statura. “Spesso abbiamo litigato. Ma ha attributi più grandi di tutti – dice dalle pagine del Corriere della Sera – Allora vederlo insultare perché ha lasciato il partito di cui ho condiviso i valori mi lascia perplesso”. “C’è un eccesso di adrenalina – aggiunge – E in assenza di programmi e idee vince l’accusa da cortile”.Quanto al futuro della sua formazione Cambiamo! alle prossime elezioni del 25 settembre non esclude di poter passare col centrosinistra? “Vedremo – dice – Se Meloni o Salvini o Berlusconi, o chi decide ora, ci convocherà rifletteremo. Penso che potremo essere molto utili se la stabilità della prossima coalizione di governo ballerà su 2-3 senatori”. Un tema che potrebbe lambire anche il suo ruolo di presidente della Liguria, ma che lui respinge: “Spero non si vogliano far pagare ai liguri prezzi ulteriori rispetto a quelli che stanno già pagando gli italiani”.Sul tema che tiene banco nel centrodesta, quello della premiership, invece dice: “In democrazia chiunque prenda voti può essere presidente del Consiglio. Chi lo esclude è fascista lui”.Mlo/Int13