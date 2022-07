Martedì 26 luglio 2022 - 18:28

Lombardia, Pd: perfino Moratti chiede discontinuità, serve cambio

Ma non è certo ex sindaco di Milano che può interppretarlo

CONDIVIDI SU:





















Milano, 26 lug. (askanews) – “Le idee e le politiche di Fontana e Moratti sono le stesse, quelle che hanno fatto il male della Lombardia, ma a dividerli è il giudizio sul governo della Regione negli anni della Lega: Fontana rivendica le cose fatte, Moratti invoca discontinuità. Nemmeno la vice di Fontana lo riconfermerebbe presidente, è sempre più evidente che in Lombardia serve un cambiamento, ma non è certo Moratti che lo può interpretare”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, in merito al duello tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la sua vicepresidente, Letizia Moratti, per la leadership del centrodestra alle prossime elezioni regionali.“Tra Moratti e Fontana si è aperto un vero duello, mi chiedo come facciano a stare seduti fianco a fianco in giunta regionale. Capisco Moratti, chiamata a mettere ordine nei pasticci di una giunta che nei mesi più bui della pandemia diceva di non sbagliarne una e invece non ne azzeccava mezza. Ormai la vicepresidente lo dice senza remore, in questa sfida che non ha precedenti” ha aggiunto.