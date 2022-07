Martedì 26 luglio 2022 - 19:56

Lombardia, neo assessore Rizzi: tema casa sempre più rilevante

Pronto a ricoprire questo ruolo con grande senso di responsabilità

CONDIVIDI SU:





















Milano, 26 lug. (askanews) – “Ringrazio la coordinatrice lombarda Licia Ronzulli e il gruppo di Fi per la stima e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la fiducia accordata. Saluto con affetto l’assessore Alessandro Mattinzoli che mi ha preceduto e sono pronto a ricoprire questo ruolo con massimo impegno e grande senso responsabilità”. Lo afferma Alan Christian Rizzi, da oggi neo assessore regionale lombardo alla Casa e Housing sociale nominato da Fontana in sostituzione dell’assessore gelminiano Alessandro Mattinzoli, che ha lasciato Forza Italia e rimesso ieri il suo mandato nelle mani del presidente della Regione.“Il tema dell’abitare, da sempre fondamentale, sta assumendo sempre più rilevanza e centralità – prosegue l’assessore. “Occorre ripartire dai tanti dossier aperti e impostare una strategia capillare sul territorio lombardo” aggiunge.“Mi ha fatto piacere – continua Rizzi – l’attenzione rivoltami dal collega assessore comunale Maran con il quale condivido, da tempo, la passione per le politiche al cui centro c’è Milano e, adesso, tutta la Lombardia”.