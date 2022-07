Martedì 26 luglio 2022 - 18:44

Lombardia, Lce: con assestamento bilancio si studi taglio costo Tpl

Primi risultati tedeschi sono clamorosi, finanziare studio

Milano, 26 lug. (askanews) – Un tavolo interistituzionale per analizzare in via sperimentale la fattibilità e la sostenibilità di una misura per abbattere i costi degli abbonamenti al Tpl con l’obiettivo di diminuire il traffico e incidere sull’inquinamento ambientale e le emissioni di Co2, assieme a uno studio che valuti le esperienze europee già in atto in Germania e Spagna e preveda gli impatti economici e ambientali dell’iniziativa in Lombardia. È quanto chiede uno degli Ordini del giorno presentati nel Consiglio regionale della Lombardia, in fase dell’Assestamento di Bilancio, dal Gruppo Lombardi Civici Europeisti.“L’Italia è il secondo paese europeo per tasso di motorizzazione (676 auto ogni mille abitanti) e la Lombardia, pur avendo raggiunto una progressiva riduzione su base pluriennale delle emissioni di Pm10, Pm2.5 e NO2, registra ancora superamenti diffusi delle soglie stabilite dalle direttive Ue” ha evidenziato la consigliera di Lce Elisabetta Strada.“La Germania ha avviato una sperimentazione trimestrale (giugno-agosto 2022) in cui l’abbonamento a treni regionali e mezzi pubblici in 26 grandi città è fissato a 9 euro/mese senza limiti di utilizzo; la Spagna ha addirittura reso gratuito l’uso dei mezzi pubblici e dei treni regionali per il trimestre settembre-dicembre 2022 – ha continuato -. I primi risultati tedeschi sono clamorosi e pensiamo che altrettanto lo saranno quelli spagnoli, volti a contrastare il caro vita, a ridurre il traffico, l’inquinamento e le emissioni. Chiediamo dunque che venga finanziato uno studio che analizzi queste esperienze e, sulla base dei dati lombardi, preveda i possibili scenari di sviluppo e gli impatti economico-ambientali di una misura che possa consentire anche alla Lombardia di rendere più appetibile e conveniente l’uso del Tpl”.“I cambiamenti climatici sono una sfida vitale per il nostro futuro e i loro effetti si manifestano con frequenza sempre maggiore anche nella nostra regione. Le Regioni hanno un ruolo centrale in questa transizione poiché intervengono direttamente sulla definizione e realizzazione di politiche energetiche, agricole, trasportistiche e insediative. Ecco perché assieme a questo Odg ne abbiamo presentato uno per chiedere ulteriori risorse per la realizzazione di Fonti di Energia Rinnovabile e per la diffusione maggiore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, oltre ad una serie di emendamenti sugli stanziamenti per la rimozione completa dell’amianto entro il 2027, per le bonifiche di aree inquinate non censite e lo spostamento dell’alveo del torrente Bozzente a Gerenzano (Varese), per finanziare tramite apposito bando progetti di ricerca e innovazione in campo agricolo con l’obiettivo di mettere l’intero settore nelle condizioni migliori per affrontare le sfide ambientali future, tra cui risorse idriche, sostenibilità e competitività” ha concluso Strada.