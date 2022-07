Martedì 26 luglio 2022 - 20:22

Lombardia, emendamento Lega dà 18 mln a manutenzione ferrovie

In assestamento bilancio regionale 2022-2024

Milano, 26 lug. (askanews) – “Grazie ad un mio emendamento al bilancio regionale 2022-2024 verranno stanziate risorse importanti per finanziare interventi infrastrutturali in FerrovieNord, per manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria: 16.600.000 euro per il 2022 e 1.700.000 per l’anno seguente”. Lo ha sottolineato in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti.“Si tratta – ha aggiunto – di lavori prioritari, già avviati o in fase di partenza nei prossimi mesi, che però nell’ultimo periodo, e non solo a causa delle ben note vicende belliche, hanno registrato notevoli incrementi di costi, soprattutto per quanto riguarda le materie prime” ha proseguito.“Sappiamo benissimo che, tra i tanti problemi che si sono assommati in questo periodo, uno dei più importanti e gravosi è l’aumento dei costi delle materie prime, con il quale tutti i cittadini, le amministrazioni e le aziende fanno purtroppo i conti tutti i giorni. Un problema che non solo rischia di rallentare alcuni lavori, ma che potrebbe addirittura bloccarli, ingenerando ulteriori criticità dal punto di vista infrastrutturale e poi anche lavorativo” ha continuato.“Regione Lombardia non è indifferente perché crede fermamente nel proprio ruolo di sostegno alle infrastrutture lombarde. Il nostro obiettivo è di fornire ai nostri cittadini servizi sempre più di qualità e superare le difficoltà. Ho dunque presentato questo emendamento per dare una mano diretta a FerrovieNord e questa è la miglior dimostrazione che Regione Lombardia a guida Lega interviene sempre prontamente per migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri cittadini e garantirne la sicurezza”, ha concluso Monti.