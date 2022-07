Martedì 26 luglio 2022 - 12:43

Bilancio Roma: 6,4 mld di investimenti, 11 mln per pulire città

Da gennaio 48 mln in più a sociale e 25 in più alla scuola

Roma, 26 lug. (askanews) – Approda in Assemblea capitolina l’assestamento di Bilancio del Comune di Roma che doterà la Capitale, “di 6,4 miliardi di euro di investimenti in spesa corrente”, ha spiegato nella relazione al consiglio l’assessora capitolina al Bilancio Silva Scozzese.“Siamo a luglio ad approvare l’assestamento di bilancio con l’obiettivo di fare una verifica delle esigenze di spesa maturate nei sei mesi – ha spiegato Scozzese – per capire se ci sono da fare delle modifiche sulle previsioni per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio”.La giunta Gualtieri punta prioritariamente su due poste, sociale e scuola, le quali, ha spiegato Scozzese, “tra la variazione di maggio e questo assestamento, arrivano a 6,47 miliardi, di cui al sociale vanno 308 milioni e alla scuola 46”. Da gennaio a oggi “un altro aumento importante negli investimenti – ha segnalato l’assessora – è quello per la pulizia della città e per la cura del verde che ammonta a 11 milioni, 5 apportati nella prima variazione e 6 nell’ultimo assestamento”.Entrando nel dettaglio delle spese per sociale e scuola, Scozzese ha segnalato che già con la prima variazione la Giunta Gualtieri aveva stanziato “260 milioni per il sociale e 381 per la scuola, con un incremento sul 2021, rispettivamente di 18 milioni per il sociale e per la scuola di 96. Abbiamo un delta da gennaio a oggi, tra le due variazioni, per il sociale di 48 milioni e per la scuola di 25 milioni. Rispetto al 2021 abbiamo 66 milioni e 121 milioni in più, rispettivamente, per il sociale e per la scuola”.“Abbiamo potuto aumentare gli investimenti con un aumento negli accertamenti di 139 milioni – ha spiegato Scozzese – che provengono da trasferimenti statali e regionali, e con l’applicazione dell’avanzo vincolato, ovvero fondi vincolati non spesi ma ancora disponibili, che da gennaio ammontano a 390 milioni”.