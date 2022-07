Lunedì 25 luglio 2022 - 13:50

C’è anche Mastella

Senza di me non si vince

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 25 lug. (askanews) – “Dopo l’uscita di scena di De Mita sul piano naturale, rappresento l’ultimo erede di questa famiglia democristiana che è ancora molto forte in Campania e in Sicilia” e “l’ultima volta che, in Italia ha vinto il centrosinistra, è stato il 2006 e chi c’era nel 2006? Mastella. E vinsero grazie ai voti della Campania. Quindi, non fosse altro che per scaramanzia, per un po di iella da evitare, consiglio di fare l’alleanza con noi. Chi non la fa sono cacchi propri”.Queste le parole di Clemente Mastella, che oggi a Napoli ha presentato il nuovo simbolo del suo partito, Noi di Centro.“Dobbiamo portare avanti l’esperienza che è stata fatta da De Luca con le regionali – ha argomentato l’ex Guardasigilli pensando alle prossime elezioni politiche – In Campania un’area centrale forte esiste. Qui la direzione è andata verso sinistra, in Sicilia è andata verso destra. Se di questo vogliono tenere conto, lo facciano, altrimenti ne terranno conto gli elettori. A noi non ce ne frega nulla, facciamo la nostra battaglia a mani nude e andiamo avanti”.Secondo Mastella, inoltre, esiste un’argomentazione scaramantica di cui tener presente e che Letta deve considerare in vista delle urne: “Progressisti è un nome che porta male. Con Occhetto – ha concluso – si chiamavano ‘Progressisti’ e persero. Io consiglio, se sono ancora in tempo, di evitare la parola ‘progressisti'”.Psc/Int2