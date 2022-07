Domenica 24 luglio 2022 - 12:49

Secondo Di Maio il “M5S è finito, noi nel solco di Draghi”

Intervista al QN: da Conte e Salvini mossa della disperazione

Milano, 24 lug. (askanews) – “Conte e Salvini hanno buttato giù Draghi solo perché i loro partiti stavano già andando a picco nei sondaggi. È stata la loro mossa della disperazione, ma adesso la disperazione rischiano di provarla i cittadini, a causa di queste scelte folli. Anche le stesse categorie che presumono di rappresentare. Dubito, dunque, che potranno fidarsi di quei partiti che hanno voltato loro le spalle”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, intervistato dal Quotidiano Nazionale.“Vogliamo l’Italia che abbiamo avuto con Draghi – ha aggiunto Di Maio parlano del dopo 25 settembre – credibile ai tavoli internazionali e garanzia di stabilità in Europa, concreta per famiglie e imprese. Dobbiamo riprendere la sua agenda e metterci a lavorare subito per fare in modo che dal giorno successivo alle elezioni si riparta come prima. Questa è l’eredità che dobbiamo portare avanti. Gli italiani non possono affidarsi a personaggi che interpretano la politica come uno show mediatico”.“Il partito di Conte, che ormai sta andando verso l’implosione invece di andare avanti – ha detto ancora il ministro – non fa altro che guardare al 2013. Sono tornati quelli del vaffa, quelli delle posizioni anti-Nato e anti-Europa. E lo hanno dimostrato in Parlamento provando a far saltare la risoluzione a sostegno dell’Ucraina. Il partito di Conte è ispirato dal populismo spinto e da un finto sovranismo. Insieme per il futuro, allora, parla anche a quell’elettorato che voleva il Movimento al governo per governare, non per lamentarsi e far cadere un esecutivo”.A proposito di Beppe Grillo, Di Maio dice “gli voglio bene” e aggiunge: “È consapevole che il Movimento non esiste più.Insieme, invece, abbiamo raggiunto l’apice con quel 33%. Un risultato unico, il migliore di sempre per il Movimento. E il segreto di quel successo è stato il lavoro di squadra, che nel partito di Conte è quasi un tabù, mentre Insieme per il futuro si basa proprio sul dialogo, sul confronto di idee, sull’aggregazione”.Lme/Int13