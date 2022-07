Sabato 23 luglio 2022 - 13:54

Zaia: Io in Governo? Evitiamo fantasie, a me interessa il Veneto

"Che stiano tranquilli a Roma"

Treviso, 23 lug. (askanews) – L’ipotesi che il presidente del Veneto, Luca Zaia possa entrare nel prossimo governo, viene bollata dallo stesso governatore come “fantasie che rischiano di rallentare l’azione amministrativa che abbiamo”. Lo ha detto il presidente del Veneto a margine del convegno per il cinquantesimo anniversario Consorzio Condifesa Tvb in provincia di Treviso.“Perché poi se ti vedono come il candidato di qualcosa – ha proseguito – ti rispondono meno al telefono, a Roma cominciano ad avere i sospetti e siccome io sono uno che va a ‘schei’ per il Veneto, che stiano tranquilli a me interessa il Veneto e l’autonomia”.