Venerdì 22 luglio 2022 - 10:33

Secondo Gelmini “c’è imbarazzo fra i governatori della Lega”

Con Zaia, Fontana e Fedriga "collaborato bene"

Milano, 22 lug. (askanews) – I governatori della Lega “non li ho sentiti. Certo immagino che il loro silenzio sia forse frutto, non mi permetto di dire di una non condivisione della scelta fatta dal leader Salvini… ma forse qualche imbarazzo c’è”. Lo ha detto la ministra per le Autonomie Mariastella Gelmini ad Agorà Estate.Gelmini ha affermato di aver “collaborato bene” sia con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sia con i suoi omologhi di Lombardie e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia. “Sono uomini del territorio, hanno cultura di governo, sono abituati a lavorare sodo. Quindi li ringrazio per la collaborazione con il ministero e tutto il governo”.Mda/Int13