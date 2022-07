Venerdì 22 luglio 2022 - 16:03

Energia, De Luca: si rischia stop fabbriche 2 giorni a settimana

A ottobre o novembre se non si trova soluzione adeguata

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 22 lug. (askanews) – “Se la crisi energetica non trova una soluzione adeguata, noi rischiamo da ottobre o novembre di dover chiudere le fabbriche per due giorni alla settimana perché non c’è energia”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Abbiamo settori produttivi – ha ragionato De Luca – nei quali l’aumento dei costi è stato talmente rilevante che, se questo aumento si fosse riversato sui prezzi al consumo, avremmo avuto cose inimmaginabili, come un chilo di pasta a 10 euro”. “Non credo che dobbiamo beatificare Mario Draghi né sostenere che tutto sia andato bene, ma – ha evidenziato il governatore campano – un conto sono le battaglie per contestare singole questioni del governo, un conto è gettare l’Italia nel caos e offrire al mondo l’immagine di un Paese il cui sistema politico è penoso e inefficiente”.