Venerdì 22 luglio 2022 - 14:29

Elezioni, Zaia: saranno sanificatorie e porteranno stabilità

"Lega ha votato fiducia il 14 luglio, poi non accolta nostra proposta"

CONDIVIDI SU:





















Treviso, 22 lug. (askanews) – “Tra 60 giorni avremo un nuovo Parlamento con un nuovo Governo e queste elezioni saranno sanificatorie, perché daranno il Paese in mano ad una forza di governo che spero sia assolutamente rappresentativa e possa portare stabilità a questo Paese”. Così il leghista Luca Zaia, presidente del Veneto, sulla situazione politica.“È innegabile l’outstanding del Presidente Draghi – ha aggiunto Zaia, a margine di un’inaugurazione in provincia di Treviso – però la Lega, il mio partito, ha fatto delle proposte: ha proposto la questione di non avere più il M5S. Ricordo che noi il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, abbiamo votato il Decreto Aiuti con 10 miliardi di aiuti per i cittadini, quindi la fiducia noi l’abbiam votata”.