Venerdì 22 luglio 2022 - 12:33

Elezioni, Fedriga: non mi trasferisco a Roma, mi ricandido in Friuli

"L'ipotesi non c'è e in ogni caso sarebbe rifiutata"

Trieste, 22 lug. (askanews) – Prossime Elezioni? “Non vedo l’ipotesi di una mia chiamata da Roma”. Lo ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro alla Corte dei Conti di Trieste per il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Fvg. In ogni caso – ha specificato – “sarebbe rifiutata. Io sono in Friuli Venezia Giulia e mi ricandido nel 2023”.In merito al prossimo candidato premier per il Centrodestra, Fedriga ha sottolineato: “i leader politici hanno deciso che saranno gli elettori a scegliere, quindi il leader della forza politica che prenderà più voti sarà premier. Dai territori – ha aggiunto – alla coalizione di Centrodestra chiederemo un programma pragmatico di concretezza. Spero che da tutte le forze politiche, da Destra a Sinistra, non si faccia la solita propaganda spicciola. Noi contribuiremo, ognuno per sua forza politica, per quanto riguarda me la Lega, a dare suggerimenti per un programma che possa comprendere la questione dell’energia, della siccità, dello sviluppo economico e quindi una strategia industriale. Questi – ha concluso – sono temi fondamentali che non accendono gli animi ma dobbiamo essere seri con i cittadini e raccontare quali sono le necessità per garantire posti lavoro e impresa”.