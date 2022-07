Venerdì 22 luglio 2022 - 16:34

Elezioni, De Luca: non votiamo forze politiche contrarie al Sud

Rischiamo di farci male ancora di più, prevalga la responsabilità

Napoli, 22 lug. (askanews) – “Difendiamo il Sud e non votiamo le forze politiche che, programmaticamente, sono contro il Sud”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Al di là delle bandiere di partito, difendiamo il Sud e non diamo voti a quelli che non ci daranno risorse per i nostri giovani, per i nostri Comuni, per le nostre aziende perché hanno altri interessi da difendere”, ha aggiunto il governatore campano.“Stiamo attenti che, se dovessero prevalere queste forze politiche, chi paga per primo è il Sud. Rischiamo di farci male ancora di più per i fondi sanitari, per i fondi strutturali, per i fondi per le politiche sociali. Il Sud – ha rincarato De Luca – rischia di essere ancora di più penalizzato e marginalizzato”.Secondo il presidente della Campania “c’è qualche forza politica, che si prospetta come trainante e vincente, che ha recuperato i voti perduti dalla Lega, ma rischiamo di avere un altro bluff e un altro palloncino che si sgonfia dopo quattro mesi” così come abbiamo avuto la “dimostrazione di altri dilettanti allo sbaraglio”. “C’è da augurarsi che prevalga il senso di responsabilità da parte degli italiani”, ha concluso De Luca.