Elezioni, De Luca: dopo 25 settembre rischio situazione peggiore

Bisognava avere coraggio di fare legge proporzionale alla tedesca

Napoli, 22 lug. (askanews) – “Dopo il 25 settembre rischiamo di avere una situazione politica peggiore di quella attuale, o perlomeno identica. Questa è la cosa più amara”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Abbiamo un sistema elettorale – ha proseguito – che è, francamente, demenziale. In Italia abbiamo una legge elettorale che prevede che ci sia una rappresentanza parlamentare per tutti, anche per un amministratore di condominio. Una democrazia che voglia funzionare non può garantire la rappresentanza a tutti, anche a chi non rappresenta nulla”.Per il governatore, in Italia, “avremmo dovuto trovare il coraggio di fare una legge proporzionale alla tedesca ma, se non con lo sbarramento al 7%, almeno con una soglia del 5%. Questo avrebbe consentito di avere un Parlamento più o meno governabile, ma in Italia – ha evidenziato De Luca – nessuno ha avuto il coraggio di fare una proposta del genere. Quindi, andiamo a votare con questa legge e rischiamo di avere, dopo il 25 settembre, esattamente la stessa situazione che abbiamo oggi perché, al di là delle chiacchiere che sentiamo raccontare in queste ore, le divisioni e le frantumazioni sono da tutte le parti”.“Avremo settimane, mesi, anni difficili avanti a noi, che tristezza”, ha concluso.